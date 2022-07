Come si vociferava, What Remains Of Edith Finch arriva su next-gen, e per la precisione da oggi. Durante lo showcase Annapurna infatti è stato annunciato che l’avventura è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Supporto 4k e 60 FPS, con update gratuito per chi possiede le versioni PS4 o Xbox One. Qui sotto potete vedere il trailer mostrato allo showcase.