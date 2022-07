Homicidal All Stars: Good Shepherd Entertainment annuncia il suo nuovo strategico

Good Shepherd Entertainment e lo studio di sviluppo Artificer hanno annunciato Homicidal All-Stars, uno strategico ambientato in un futuro distopico, dove i cittadini e detenuti competono per la sopravvivenza in un brutale reality game show. Il gioco è in arrivo su PC tramite Steam e GOG.com, entro la fine dell’anno.

Homicidal All-Stars è uno show di successo estremamente popolare in una società del futuro dilaniata da un’estrema disuguaglianza di reddito, da corporazioni rapaci, dai cambiamenti climatici, da disordini civili e guerre. In qualità di concorrente, dovete sopravvivere in micidiali arene urbane piene di trappole letali, enigmi complicati e assassini armati fino ai denti. Sconfiggete i vostri nemici, diventate una star e potresti raggiungere la vittoria finale.

Ogni episodio di Homicidal All-Stars propone un percorso a ostacoli infernale con un tema specifico e sfide differenti. Evitate e disarmate trappole, eludete imboscate, esplorate per ottenere oggetti bonus dagli sponsor, e fate attenzione alle sorprese particolarmente spiacevoli che ha in serbo il regista dello show. Una volta finito il caos, potrete tornare nel backstage per riposarvi e riprendervi: registrate un confessionale, chattate con gli altri concorrenti e la troupe del programma, quindi salite di livello e personalizzate il vostro equipaggiamento in vista dei pericoli mortali della notte successiva pensati per il divertimento del pubblico.

Caratteristiche

Gameplay strategico ricco di sfide: tuffatevi in una campagna ricca di meccaniche di combattimento tattico profonde che metteranno a dura prova le vostre abilità in diversi livelli unici.

tuffatevi in una campagna ricca di meccaniche di combattimento tattico profonde che metteranno a dura prova le vostre abilità in diversi livelli unici. Crea la tua squadra perfetta: costruite il vostro team scegliendo tra diverse classi, ognuna delle quali presenta il proprio albero delle abilità, e personalizzate l’equipaggiamento dei personaggi con armi potenti.

costruite il vostro team scegliendo tra diverse classi, ognuna delle quali presenta il proprio albero delle abilità, e personalizzate l’equipaggiamento dei personaggi con armi potenti. Sopravvivete a uno spettacolo violento e cruento: scatenate sanguinose mosse finali ed esplosioni infuocate per intrattenere il pubblico mentre esplode in un boato esultante.

Homicidal All-Stars sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC tramite Steam e GOG.com.