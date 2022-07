Cygames acquisisce l’IP di Metal Max

Cygames è un’azienda che potrebbe essere definita neofita del settore essendo nata nel non troppo lontano 2011; tra i suoi prodotti vanno annoverati titoli come Granblue Fantasy, Dragalia Lost, Shadowverse e molti altri, ma le file delle azienda si stanno rimpolpando con l’acquisizione della proprietà intellettuale di un titolo iconico che smuoverà l’hype di moltissimi appassionati: Metal Max.

L’annuncio arriva tramite comunicato stampa, dove da entrambe le parti si esprime un profondo e sincero entusiasmo per l’acquisizione.

Mentre i futuri sviluppi della serie Metal Max devono ancora essere determinati, ci impegniamo a creare un nuovo futuro per la serie Metal Max , che ha oltre 30 anni di storia

A prendere parola al riguardo è il creatore della serie stessa, Hiroshi Miyaoka, il quale continuerà a lavorare al titolo nel ruolo di registra. Ecco quanto dichiarato in merito:

Sento che questa acquisizione sarà una grande opportunità per la serie Metal Max , che lo scorso anno ha celebrato il suo 30° anniversario. Come creatore originale, vorrei innanzitutto ringraziare Kadokawa e Kadokawa Games per la loro disponibilità a mandare via [la serie], e soprattutto Cygames per averla accolta favorevolmente.Lavorerò sul serio per riavviare la serie Metal Max . Al momento siamo nella fase delle idee selvagge, ma la mia speranza è che la serie rinasca in un modo che raggiunga non solo i fan di Metal Max , ma anche i cuori dei fan dei giochi di ruolo in tutto il mondo. Si prega di attendere con impazienza.

Dunque il registra si muoverà nella direzione del rinnovo pur restando fedele all’idea originale allo scopo di riuscire a conquistare anche i neofiti del gioco di ruolo e non solo i fan accaniti della serie stessa. Ha infine aggiunto due parole anche Kenichiro Takaki, produttore di Cygames; ecco quanto dichiarato:

Metal Max è uno dei tanti giochi meravigliosi che mi ha incantato quando ero studente. La proprietà intellettuale che si fa un nome nella storia sarà amata e tramandata di generazione in generazione.Ritengo che questa sia la sfida affrontata dall’intera industria dei giochi, così come la missione di Cygames, che si sforza di “creare i migliori contenuti”. Sono incredibilmente onorato di essere coinvolto in Metal Max , che il destino mi ha permesso di incontrare ancora una volta. Il progetto per creare il miglior gioco per console parte ora. Si prega di attendere con impazienza.

Insomma, dopo la cancellazione del sequel di Metal Max, Wild West, i giocatori si erano arresi pensando che non avrebbero più rivisto questa serie( ne parliamo in questo articolo) ma a quanto pare questo gioco continuerà a far parlare di sè per moltissimo tempo. Purtroppo non ci sono state dichiarazioni su una data di uscita e nemmeno su una possibile finestra generica di lancio, ma per restare aggiornati basta seguire il sito ufficiale a questo indirizzo dove periodicamente saranno rilasciate dichiarazioni in merito. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione.