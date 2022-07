Star Citizen Alpha 3.17.2 disponibile, a sorpresa, oggi

Cloud Imperium Games aveva annunciato il rilascio di un aggiornamento a luglio, senza tuttavia specificare in quale giorno; ma oggi gli sviluppatori hanno sorpreso tutti rilasciando un tweet in cui rivelano ai fan che la nuova versione del gioco Star Citizen Alpha 3.17.2 è disponibile per tutti i giocatori sui server live.

L’aggiornamento in questione non è molto pesante, parliamo di all’incirca 4,5 GB ma comunque implementa all’interno del gioco alcune migliorie importanti; eccovi di seguito uno stralcio di quelle più significative ( la lista completa la trovate a questo indirizzo):

Missioni di consegna illegale : se hai un CrimeStat attivo, ora puoi ricevere incarichi di consegna illegali per guadagnare più soldi lavorando con i criminali di Stanton.

: se hai un CrimeStat attivo, ora puoi ricevere incarichi di consegna illegali per guadagnare più soldi lavorando con i criminali di Stanton. Avamposti coloniali : distribuiti in tutta Stanton, troverai nuovi avamposti coloniali sui pianeti durante le tue esplorazioni o quando effettui una consegna. Ciascuno degli avamposti avrà bottini disponibili, ma dovrai eliminare i membri ostili dell’avamposto o risolvere vari enigmi.

: distribuiti in tutta Stanton, troverai nuovi avamposti coloniali sui pianeti durante le tue esplorazioni o quando effettui una consegna. Ciascuno degli avamposti avrà bottini disponibili, ma dovrai eliminare i membri ostili dell’avamposto o risolvere vari enigmi. Recuperatori abbandonati : simile agli avamposti, potresti imbatterti in reclaimer schiantati su pianeti o nello spazio in microTech e nei suoi dintorni. Vale sempre la pena esplorare questi Reclaimer poiché puoi saccheggiare le cose combattendo i nemici o risolvendo enigmi.

: simile agli avamposti, potresti imbatterti in reclaimer schiantati su pianeti o nello spazio in microTech e nei suoi dintorni. Vale sempre la pena esplorare questi Reclaimer poiché puoi saccheggiare le cose combattendo i nemici o risolvendo enigmi. Assedio di Orison (Evento) : la città di Orison è assediata dai ribelli di Nine Tails. Atterra su Orison e unisciti alle forze della CDF per sconfiggere i nemici e riportare la libertà a Orison.

: la città di Orison è assediata dai ribelli di Nine Tails. Atterra su Orison e unisciti alle forze della CDF per sconfiggere i nemici e riportare la libertà a Orison. Cap giocatore aumentato : ad oggi, i server di gioco ospiteranno fino a 100 giocatori. Il numero era di 50 giocatori in precedenza.

: ad oggi, i server di gioco ospiteranno fino a 100 giocatori. Il numero era di 50 giocatori in precedenza. Anvil Centurion (nuovo veicolo) : utilizzando una torretta quad-laser, Centurion è un ottimo veicolo terrestre per distruggere le minacce volanti a corto raggio. Puoi facilmente creare una no-fly zone con un Centurion.

: utilizzando una torretta quad-laser, Centurion è un ottimo veicolo terrestre per distruggere le minacce volanti a corto raggio. Puoi facilmente creare una no-fly zone con un Centurion. Miglioramenti dell’IA : grazie al nuovo e aggiornato sistema di navigazione planetaria AI, gli NPC combatteranno in modo più efficace e richiederanno rinforzi quando necessario. Puoi anche tentare di interagire con gli NPC in luoghi al di fuori delle città o delle stazioni spaziali. Lo sperimenterai prima nelle missioni Reclamatori abbandonati.

: grazie al nuovo e aggiornato sistema di navigazione planetaria AI, gli NPC combatteranno in modo più efficace e richiederanno rinforzi quando necessario. Puoi anche tentare di interagire con gli NPC in luoghi al di fuori delle città o delle stazioni spaziali. Lo sperimenterai prima nelle missioni Reclamatori abbandonati. Beacon di assistenza al combattimento potenziati: ora vedrai più varietà e livelli di difficoltà aggiunti nei fari di assistenza al combattimento

Importante sottolineare anche che nonostante il sistema di reputazione rimanga inalterato, in Star Citizen Alpha 3.17.2 tutti gli account dei giocatori sono stati cancellati, il che significa che sono andati persi tutti i soldi e gli oggetti di gioco, comprese le navi. Non ci resta che usufruire delle implementazioni introdotte, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Cygames ha acquisito l’IP di Metal Max?