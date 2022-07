Genshin Impact: pubblicato il terzo teaser su Sumeru Prelude to Wisdom

Il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, versione 2.8 intitolato Summer of Fantasia, è disponibile dal 13 luglio e permette ai giocatori di ritornare all’Arcipelago Golden Apple. La patch include le re-run di Kazuha e Klee nella prima fase insieme al nuovo personaggio Anemo Heizou; nella seconda fase sarà presente la replica di Yoimiya. Sarà possibile ottenere le skin di Fischl e di Diluc. Gli eventi disponibili in questo aggiornamento comprendono Summertime Odyssey, Resonating Visions, Hidden Strife e un nuovo Hangout Event.

Hoyoverse ha rilasciato il terzo teaser per la nuova regione Sumeru, intitolato Prelude to Wisdom. Dopo aver presentato il bioma della regione nel primo teaser e nel secondo aver approfondito gli aspetti riguardanti le foreste e le rovine, in questo terzo video vengono messe in evidenza sia le caratteristiche della popolazione di Sumeru come anche quelle di animali e piante che si sono adattate all’ambiente. Gli affari di Stato vengono gestiti da un’organizzazione chiamata Akademiya. La Conoscenza è la risorsa più importante di Sumeru e la popolazione può accedervi attraverso un sistema di Gnosis realizzato dal precedente Dendro Archon, Lord Rukkhadevata, chiamato Akasha System. Il popolo di questa regione non è in grado di sognare, caratteristica riscontrata soprattutto tra gli adulti. e la popolazione di Sumeru è stata definita Il Popolo che non Riesce a Sognare. A causa della loro umidità, le foreste di Sumeru sono gli habitat ideali per gli Shroom-Kin, dove possono aumentare le loro capacità di produrre e proteggere la flora. Sono presenti anche nuovi nemici chiamati gli Eremiti, dei coloni di antiche civiltà del deserto, non appartengono a nessuna nazione e si comportano da mercenari. I giocatori incontreranno anche delle macchine a guardia di antichi segreti.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.