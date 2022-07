Perché il gioco online sta avendo così tanto successo

Non ci sono dubbi: l’online sta dominando anche nel mondo del gioco. Tra i tanti settori in cui il digitale sta progressivamente ricoprendo un ruolo da protagonista assoluto – ad esempio l’e-commerce nel commercio, i giornali online nell’informazione e lo streaming nell’intrattenimento – c’è anche il comparto del gambling.

I casinò fisici sono in costante crisi di fatturato e da anni lottano per non finire in bancarotta cercando di modernizzarsi e di offrire un tipo di divertimento a 360 gradi che esuli dal gioco in se stesso. Nel passato recente, il celebre casinò di Campione d’Italia è stato dichiarato fallito ed ora sta cercando di rilanciarsi con una nuova apertura. Ma non mancano le difficoltà anche per le altre case da gioco italiane ed europee.

Al contrario, l’online – soprattutto per quanto riguarda il poker e le slot – vede da anni dei numeri in costante crescita. Oggi si può dire tranquillamente che il gioco online rappresenta una fetta importate del mercato e nel prossimo futuro sarà sempre di più così. Cerchiamo di capire i motivi di questo successo.

Perché il gioco online sta spopolando

Secondo gli esperti, le ragioni che hanno portato al grande successo del gioco online a scapito del gioco tradizionale (nei casinò o nelle sale degli esercizi autorizzati) sono molteplici. Ecco le più rilevanti.

Nessun limite di orario

Uno dei principali vantaggi del gioco online è quello di non avere limiti di tempo. Le piattaforme sono attive 24 ore su 24 e pertanto si può giocare in qualsiasi ora del giorno e della notte. Se avete voglia di una partita di poker alle 3 del mattino, basta collegarsi al PC o allo smartphone tramite la app mobile ed iniziare a giocare. Diverso il discorso dei casinò fisici, che hanno precisi orari di apertura da rispettare.

Nessuna limitazione di luogo

Come per gli orari, anche l’assenza di limiti di luogo è un fattore vincente dell’online. Per giocare al casinò tradizionale bisogna recarsi fisicamente nella location e questo potrebbe essere problematico dal momento che le case da gioco autorizzate in Italia sono solo quattro e sono tutte ubicate nel nord Italia. Per i giocatori del centrosud o delle isole, l’esperienza di gioco in un casinò obbligherebbe a programmare una (costosa) trasferta.

Nulla di tutto ciò è invece necessario quando si decide di fare una partita online: basta avere a disposizione una connessione ad Internet ed è possibile iniziare subito a giocare. Una delle piattaforme più conosciute del mercato online italiano offre diverse possibilità di gioco. Essendo una piattaforma programmata seguendo il regolamento in vigore, riesce ad offrire ai suoi utenti le migliori opportunità di gioco, con tanto di guide sulle diverse varianti del poker – dal Texas Hold’em all’ Omaha Hi Lo e le varianti come Blast o Snap – ma anche consigli su come assicurarsi le vincite e giocare come gli esperti del mestiere. Per questo motivo, vi suggeriamo di scegliere questo sito pluripremiato che è molto probabilmente la scelta migliore quando si tratta di giocare a poker online in Italia oggi.

Non c’è un dress code da rispettare

Anche se oggi i casinò non sono più rigidi come un tempo, spesso è ancora richiesto un abbigliamento adeguato per poter accedere alle sale da gioco. Sebbene il dress code in senso stretto non sia richiesto, se non per i privé più esclusivi, non ci si può certo presentare con una tuta sportiva o con gli infradito.

Tutte queste limitazioni spariscono quando di decide di giocare online direttamente dalla propria casa. Nulla vieta di giocare perfino in pigiama, se vi sentite comodi così…

Si può giocare da soli

Certo, anche nei casinò fisici è possibile recarsi da soli, ma spesso ci si trova con gli amici per vivere un’esperienza più divertente tutti insieme. Bisognerà pertanto organizzarsi e trovare un giorno ed un orario che vada bene a tutti. In altre parole, è necessario un po’ di pianificazione ed in generale andare al casinò non è una attività improvvista all’ultimo momento.

Sulle piattaforme di gioco online, invece, è possibile giocare tranquillamente da soli, decidendo l’orario e la tipologia di gioco che si preferisce. Ovviamente, è possibile anche giocare con i propri amici, basta che anche loro siano iscritti allo stesso sito.

C’è una vasta scelta di giochi

I casinò o le sale giochi più grandi hanno a disposizione dei clienti da qualche decina a qualche centinaio di macchine, ma non possono nemmeno lontanamente competere con la gamma di giochi che offrono i siti online. Nei casinò virtuali più grandi si possono trovare anche fino a 1.500 slot e altre migliaia di giochi: davvero non c’è competizione, in questo l’online vince nettamente.

Non c’è mai coda

Nelle sale da gioco tradizionali può capitare che se si arriva nell’orario di punta non ci siano tavoli o macchine libere. In questi casi bisognerà attendere fino a che il gioco che abbiamo scelto non sia libero e solo successivamente iniziare a giocare.

Sulle piattaforme virtuali questo problema non si presenta mai, perché i loro server sono strutturati per accogliere migliaia di giocatori in simultanea, garantendo a tutti la stessa esperienza di gioco di alto livello.

Risparmiare sui costi accessori

Al di là del budget destinato alle giocate, quando si va in un casinò tradizionale ci sono diverse spese extra di cui tenere conto. Se ad esempio si usufruisce del parcheggio, molto spesso questo è a pagamento. Ma non solo, quando si sta tante ore nella sala da gioco, è piuttosto comune consumare snack e bevande oppure ordinare una cena presso il ristorante della struttura: tutto questo fa lievitare enormemente i costi della serata.

Con i casinò online nulla di quando detto è necessario, perché si può decidere in autonomia se e cosa consumare, come avviene normalmente quando si è casa.

Come scegliere il giusto casinò online

Dato che il settore è in crescita esponenziale, sono entrati nel mercato operatori di ogni genere ed è possibile imbattersi perfino in casinò illegali. Per questo è fondamentale scegliere solo i migliori siti di gioco online.

Innanzitutto, è importante affidarsi a siti autorizzati a praticare il gioco d’azzardo in Italia, cioè quelli che hanno ottenuto una regolare licenza rilasciata dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Ma questo è solo il primo passo, per vivere una esperienza di gioco di qualità è bene affidarsi a brand affermati e leader in Italia, come 888poker.it.

Qui si può trovare una grandissima scelta di giochi di ogni tipologia e ci sono delle possibilità di gioco praticamente infinite. I casinò online hanno delle grafiche accattivanti che garantiscono una esperienza di gioco altamente immersiva e per questo del tutto paragonabile al poker ad un tavolo fisico. Ovviamente, si può anche scegliere se giocare in modalità individuale oppure con altri giocatori.

L’online è il presente ed il futuro

Tutti concordano che questo è il momento del gioco online, come dimostrano i numeri in costante crescita del settore. Ma questo è un trend che destinato a durare e molti esperti ritengono che anche nel prossimo futuro l’online sarà la scelta preferita dai giocatori.