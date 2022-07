Solar Ash sarà disponibile dal 6 dicembre su Steam

L’ editore Annapurna Interactive e lo sviluppatore Heart Machine rilasceranno Solar Ash per PC tramite Steam il 6 dicembre, seguito da Xbox Series e Xbox One questo inverno, hanno annunciato le società. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass. Il giocoè stato lanciato per la prima volta su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Store il 2 dicembre 2021. Di seguito una panoramica del gioco tramite Annapurna Interactive:

Dai creatori del pluripremiato Hyper Light Drifter arriva il mondo ad alta velocità e gravità di Solar Ash. Ambientato in un surreale paesaggio onirico pieno di rovine abbandonate da tempo di grandi civiltà passate, interpreti Rei, una Voidrunner determinata a non fermarsi davanti a nulla per salvare il suo pianeta dal cadere preda del sentiero della fame eterna dell’Ultravoid. Combatti contro folle di creature grottesche, sfreccia contro rotaie con pura gioia, affronta vette selvagge, abbatti enormi boss e naviga tra le nuvole cineree di mondi frantumati e scomparsi, inghiottiti dal vuoto. In questa avventura d’azione altamente stilizzata come nessun altro, Rei persevererà e si farà strada attraverso gli incontri mortali di questo vuoto famelico per salvare la sua casa? Riuscirà a conoscere la verità su queste enormi bestie che vagano per questa strana terra e svelano i misteri di Starseed ed Echo? La risposta a queste domande, e molto altro, ti aspetta nell’Ultravoid.