Dead by Daylight: lo sviluppatore annuncia uno Showcase dedicato

Behavior Interactive è lo studio di sviluppo che si cela dietro Dead by Daylight. L’azienda è responsabile della creazione di prodotti di spessore come il gioco mobile Fallout Shelter realizzato in collaborazione con Bethesda , Wipeout 3 , adattamenti di Iron Man e Happy Feet e molto altro ancora. A breve lo studio, fondato nel 1992, festeggerà i 30 anni di attività e pare che voglia farlo in grande stile con un evento dedicato ad uno dei suoi prodotti di maggiore successo.

L’annuncio avviene tramite post su Twitter; non viene specificato il tipo di contenuto che sarà presente all’intero del live show, ma il fandom più accanito ha già riposto le speranze in una nuova versione del gioco in questione. L’evento si volgerà il 3 agosto alle 13:30 EST e sarà possibile seguirlo in contemporanea su Youtube e Twitch sui canali ufficiali dello studio.

Per quanto riguarda il contenuto, come già accennato in precedenza, non è stato rivelato molto; ma un account su Twitter ha ipotizzato che possa essere qualcosa che ha a che fare con la W in Resident Evil: Project W , anche se è possibile che possa rappresentare Wesker. D'altronde per saperne di più su Dead by Daylight non dovremo aspettare molto visto che l'evento si terrà settimana prossima, restiamo nel frattempo sintonizzati sulla questione.