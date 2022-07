Immortals Fenyx Rising: in arrivo su Xbox Game Pass?

Immortals Fenyx Rising è uno dei titoli passati più in sordina degli ultimi tempi, pur essendo un prodotto meritevole. Questo perché fu rilasciato nello stesso lasso temporale di Crash Bandicoot 4, Watch Dogs: Legion, Star Wars Squadrons e molti altri titoli , ponendo innanzi al giocatore una scelta ardua da prendere. Inoltre Ubisoft è rimasta per molti anni in silenzio sulla questione di un possibile sequel, ma in tutto questo silenzio un rumors smuove le acque e parla di un possibile arrivo del titolo su Xbox Game Pass.

Il rumors proviene da Aggiornamenti Lumia, fonte con track record molto credibile, il quale afferma l’arrivo del titolo non solo su Xbox Game Pass ma anche su PC. L’account Twitter stesso non si dice molto sicuro della notizia in questione, ma vale la pena tenere in considerazione la possibilità che ciò accada.

Importante sottolineare che questa notizia, in quanto rumors, non ha alcuna ufficialità e dunque va trattata come tale, ovvero con le pinze. Non ci resta che aspettare una dichiarazione da parte della casa sviluppatrice di videogame; nell’attesta però vi rilasciamo a questo link la nostra recensione. Restiamo sintonizzati.