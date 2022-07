Xenoblade Chronicles 3: nuovi trailer su Noah e Mio

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. Recentemente è stato rilasciato anche il trailer della panoramica. Inoltre sono state pubblicate nuove informazioni su Fiona e i pass di espansione.

Nintendo ha ora rilasciato alcuni trailer introduttivi dei personaggi incentrati sui protagonisti, Noah e Mio. Nintendo ha anche rilasciato alcune icone personalizzate per il nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles come parte delle missioni e ricompense di Switch Online. Di seguito le descrizioni dei personaggi:

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

