Xenoblade Chronicles 3: ecco il trailer di lancio

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. Finalmente il nuovo titolo di Monolith Soft è arrivato per la gioia di tutti i fan della serie. Recentemente è stato rilasciato anche il trailer della panoramica. Inoltre sono state pubblicate nuove informazioni su Fiona e i pass di espansione. Inoltre sono stati rilasciati dei nuovi trailer su Noah e Mio.

Monolith Soft per celebrare l’uscita del gioco ha pubblicato per un trailer di lancio offrendo ai giocatori un altro sguardo al cast di personaggi e al gameplay.

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Di seguito una panoramica:

Unendo il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, questo titolo porterà i giocatori nel mondo di Aionios, patria di due nazioni ostili.

Caratteristiche

Keves: una nazione dove è stata sviluppata la tecnologia meccanica. I loro eserciti sono composti da unità composte principalmente da veicoli da combattimento. Usano unità di piccole armi mobili azionate da soldati che le cavalcano.

Agnus: una nazione forte nell’etere, una tecnologia magica. Le loro forze sono costruite attorno a unità specializzate nel combattimento etereo e combattono con armi piccole, mobili e autonome che utilizzano la tecnologia etere.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.