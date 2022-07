Warhammer 40000 Darktide è stato posticipato su PC a novembre, la versione Xbox non ha ancora una data definita

Warhammer 40000: Darktide ha visto un altro ritardo, con la versione Xbox ulteriormente posticipata. Il gioco, annunciato per la prima volta nel 2020, doveva essere rilasciato nel 2021 prima che le complicazioni segnalate dovute alla pandemia di COVID-19 lo rimandassero alla primavera del 2022.

Il titolo è stato quindi posticipato di nuovo al 13 settembre e ora lo sviluppatore Fatshark ha annunciato di aver subito un altro ritardo, con la versione Xbox trattenuta ulteriormente. La versione PC uscirà il 30 novembre, mentre la versione Xbox Series X/S arriverà poco dopo PC, con una data di lancio specifica a venire. In una dichiarazione sull’account Twitter ufficiale del gioco, il CEO e co-fondatore di Fatshark Martin Wahlund ha dichiarato:

Oggi abbiamo deciso di posticipare il lancio di Warhammer 40000: Darktide al 30 novembre per PC. Xbox Series X/S verrà lanciato poco dopo il PC, con una data di lancio specifica a venire. Ritardare un gioco è forse una delle decisioni più difficili che uno sviluppatore deve affrontare e non siamo entusiasti di prendere. Tuttavia, speriamo che questo parli del nostro impegno a prenderci il tempo necessario e fare tutto il necessario per offrirti il ​​miglior gioco possibile. Sebbene siamo stati onorati dall’ottimo feedback sul gioco finora, abbiamo anche bisogno di più tempo per migliorare la stabilità, le prestazioni e per far maturare i sistemi chiave. Ognuno è fondamentale per assicurarci di avere la migliore esperienza possibile per voi, i giocatori.