Call of Duty Warzone & Vanguard: ecco in azione Terminator

Secondo quanto svelato da un recente video pubblicato sul web, veniamo a sapere delle novità in arrivo su Call of Duty Warzone & Vanguard, sparatutto disponibili su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, pubblicati entrambi da Activision. Secondo quanto sappiamo, il noto publisher è impegnato su Call of Duty Modern Warfare 2 insieme allo sviluppatore Infinity Ward, ciò non toglie il supporto costante da parte di Activision per Call of Duty Warzone & Vanguard.

Detto ciò, nel nuovo trailer pubblicato dall’azienda, possiamo vedere Terminator con i Tracer Pack T-800 e T-1000. Ovviamente, quest’ultime non daranno alcun vantaggio ai giocatori, ma si limiteranno ad offrire solamente cosmetici all’interno degli sparatutto in prima persona, permettendo ai giocatori di sfoggiarsi con nuove skin. I bundle saranno disponibili nei giochi a partire dal 1 agosto e saranno acquistabili per un periodo limitato, quindi, per tutti coloro interessati, faranno bene a tenersi pronti per questi arrivi.