Naraka Bladepoint: trailer sulla nuova mappa Holoroth

Dopo il trailer cinematico di un paio di giorni fa, NetEase Games e 24 Entertainment hanno pubblicato un nuovo filmato della nuova mappa in arrivo in Naraka Bladepoint. Questo video mostra i vari luoghi della regione di Holoroth, con la sua storia e le sue numerose civiltà. Si possono vedere il gioiello di Lunazra, l’impenetrabile città di Tang e il faro dei più grandi guerrieri delle Tribù Canis.

Alcune aree di Holoroth sono caratterizzate da abbondanti nevicate che possono diventare molto profonde, rallentando i movimenti dei combattenti. I giocatori dovranno anche fare attenzione alla sovraesposizione al freddo e i loro personaggi dovranno cercare dei falò per riscaldarsi. Nel deserto, i giocatori dovranno fare attenzione alle tempeste di sabbia che disorientano. Ci sono anche molte nuove interazioni con gli oggetti da incorporare nelle strategie dei giocatori, tra cui vari meccanismi installati, rocce che cadono e rampicanti.

Sono presenti anche nuove esperienze di combattimento. Sulle piattaforme fluttuanti intorno al Plumed Castle, al centro della mappa, i giocatori potranno provare il nuovo combattimento aereo, che consente loro di saltare più in alto attraverso profondi baratri. Inoltre, nella Città di Tang e nell’area urbana di Mehtaab, i giocatori troveranno molti edifici da scalare, dove potranno anche nascondersi e tenere d’occhio i nemici: l’ideale per passare dal combattimento in mischia a quello a distanza.

La nuova mappa sarà disponibile dal 19 agosto, qui sotto potete vedere il trailer. Ricordiamo che Naraka Bladepoint è disponibile su PC e Xbox Series X/S (anche attraverso il Game Pass)