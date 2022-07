Digimon Survive: ecco il trailer di lancio

Da oggi 29 luglio Digimon Survive è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, compatibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e per celebrare l’occasione, Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio dell’ibrido visual novel e RPG strategico con i mostri digitali: potete vederlo in fondo alla notizia. I giocatori che acquisteranno il gioco prima del 30 agosto riceveranno oggetti bonus, tra cui il DLC Guilmon e l’equipaggiamento di supporto HP.

DIGIMON SURVIVE invia i giocatori in un mondo misterioso pieno di mostri pericolosi e battaglie mortali che metteranno alla prova la loro capacità di sopravvivenza. Calandosi nei panni del protagonista Takuma Momozuka, i giocatori avranno la possibilità di influenzare direttamente l’esito della loro avventura, compreso il modo in cui i loro Digimon si evolvono, il modo in cui legano con gli NPC e altro ancora.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio, ricordando che gli sviluppatori hanno esortato i giocatori a non fare spoiler per i primi due mesi dal rilascio.