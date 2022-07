Dead Space: il remake raggiunge la fase Alpha dello sviluppo

Il remake di Dead Space di Motive Studios sta facendo progressi significativi verso l’uscita del prossimo anno. A maggio, durante l’Art Developer Livestream, Motive Studios ha parlato del raggiungimento dell’alpha. In un nuovo tweet, lo studio ha confermato che l’alpha è stata raggiunta qualche settimana fa e lo sviluppo è molto probabilmente in fase beta, il che significa che è sulla buona strada.

Il remake di Dead Space offre diversi miglioramenti rispetto all’originale, aggiornando ambienti e oggetti e incorporando l’illuminazione volumetrica dinamica. Sono stati realizzati anche nuovi VFX atmosferici in HDR, modifiche ai suoni delle armi come il Plasma Cutter e il Plasma Rifle e molto altro ancora. Dal punto di vista del gameplay, il gioco presenta sezioni Zero-G rinnovate, un nuovo sistema di smembramento e altri miglioramenti.

Il remake di Dead Space uscirà il 27 gennaio 2023 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Supporterà l’audio 3D su entrambe le console e non avrà schermate di caricamento. Inoltre, a differenza del controverso Dead Space 3, non ci saranno microtransazioni. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e, si spera, per un nuovo gameplay nei prossimi mesi.