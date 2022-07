PlayStation 5: aumento di scorte per le vacanze di Natale

Nel suo recente report finanziario trimestrale, Sony ha annunciato che Playstation 5 ha venduto 21,7 milioni di unità al 31 giugno 2022 (precedentemente a 20 milioni). Durante la conference call con gli investitori e gli analisti, il direttore finanziario Hiroki Totoki ha parlato dell’impegno e dei piani per le festività natalizie. Totoki ha poi rivelato che il tempo di gioco dei giocatori PlayStation è diminuito del 15% rispetto all’anno precedente tra aprile e giugno 2022.

Sebbene il mese di giugno 2022 sia stato inferiore solo del 3% rispetto a maggio e del 10% rispetto allo stesso periodo del 2021, il coinvolgimento è ancora più basso di quanto previsto in precedenza. Il motivo principale è l’indebolimento della pandemia COVID-19 nei mercati chiave, che offre agli utenti maggiori possibilità di uscire di casa. Ciononostante, Sony si attiene alla sua previsione di 18 milioni di vendite di PS5 per l’anno fiscale e cercherà di aumentare il coinvolgimento nel secondo semestre.

L’uscita di importanti titoli first-party, un aumento significativo delle forniture di PlayStation 5 e la promozione di PlayStation Plus sono alcune delle mosse previste per questo periodo. Per le festività natalizie sono previsti maggiori rifornimenti in seguito al recupero delle chiusure a Shanghai e al “significativo miglioramento della fornitura di componenti”. La domanda non sta rallentando, ma Sony spera che i problemi della catena di approvvigionamento si risolvano in futuro.