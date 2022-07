Cryptmaster sarà pubblicato da Akupara Games

In queste ore Akupara Games ha annunciato che pubblicherà Cryptmaster, un RPG dungeon-crawler in sviluppo da parte di Paul Hart e Lee Williams, con la particolarità del digitare le parole per compiere azioni e attacchi.

Il gioco in questione è un’avventura cupa/comica in un mondo sotterraneo tentacolare, in cui dovrete trovare soluzioni intelligenti a problemi intricati se volete fuggire. Dovrete pensare fuori dagli schemi per superare in astuzia i nemici, avanzare attraverso gli ostacoli e risolvere il mistero al centro della vostra dannazione.

Ha uno stile visivo nostalgico, con un gruppo di eroi morti appena risvegliati. Un’eccentrica figura, nota solo come Cryptmaster, vi incarica di viaggiare attraverso regni sotterranei. Lungo il percorso incontrerete tanti personaggi bizzarri, troverete enigmi criptici e combatterete nemici classici, il tutto digitando le vostre azioni.

Un’avventura irriverente e basata su rapidi scambi di parole, Cryptmaster offre ai giocatori la libertà di esplorazione e di approccio a ogni situazione. Ogni cosa, dalla risposta a una conversazione fino all’attacco a uno scheletro, viene attivata dal giocatore digitando la risposta che desidera.

Caratteristiche:

Di’ tutto quello che vuoi – Interagisci con il mondo e conquista le missioni digitando o pronunciando qualsiasi parola ti venga in mente – ogni incontro ha più soluzioni da scoprire!

Un mondo strano e selvaggio – Viaggia attraverso misteriosi regni sotterranei e incontra porte parlanti, rospi civettuoli, ghoul sarcastici e molto altro.

Potere ai nomi – Le battaglie nei dungeon sono alimentate dalle parole: decifrate gli incantesimi dimenticati e digitate i loro nomi in battaglia per scatenare la potenza dei vostri eroi non-morti.

Gameplay in continua evoluzione – Vi imbatterete costantemente in nuove meccaniche di gioco, dalla raccolta di creature al combattimento con le carte, fino alle battaglie con il bardo e molto altro ancora.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da Akupara Games. Il gioco arriverà su Steam, ma ancora non è stata annunciata la data d’uscita.