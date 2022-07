Dream Cycle: la versione 1.0 arriva ad agosto

Dopo quasi un anno di accesso anticipato, Dream Cycle è pronto ad uscire con la sua versione 1.0. Il publisher Raw Fury e gli sviluppatori di Cathuria Games hanno infatti annunciato che l’avventura ideata da Toby Gard (creatore di Lara Croft) sarà disponibile in questa nuova versione dall’8 agosto su Steam. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questi gli aggiornamenti che arriveranno con il nuovo rilascio:

Nuove ambientazioni da esplorare: deserti, montagne, giungle e altro ancora.

Una scala di difficoltà rielaborata che aggiunge sfida attraverso la complessità degli enigmi e del layout piuttosto che modificando le statistiche dei nemici.

Molti nuovi nemici, armi, incantesimi e perk, comprese le specializzazioni, che possono modificare drasticamente le abilità di combattimento di Morgan.

Maledizioni aggiuntive e nuovi effetti permanenti chiamati Hexes che derivano dal fallimento o dal successo di alcuni enigmi.

Nuovi interni e comparto artistico dei livelli completamente rielaborato in tutte le mappe.

Numerosi enigmi, storie e segreti aggiuntivi, tutti monitorati attraverso un nuovo sistema di ricompense di fine livello.

Tanti contenuti post-game in cui immergersi!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Dream Cycle, che annuncia l’uscita della versione 1.0.