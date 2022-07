Zenfone 9: Asus svela il nuovo smarthpone

ASUS ha presentato il nuovo smartphone top di gamma Zenfone 9 in occasione dell’evento di lancio virtuale. Zenfone 9 è un dispositivo compatto da 5,9 pollici completamente riprogettato, con prestazioni elevate e nuove ed entusiasmanti funzionalità. Dotato del più recente Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, è lo Zenfone più potente mai visto.

L’ultima generazione di Zenfone 9 è stata completamente riprogettata per conferirgli un look e un feeling premium ed elegante, con quattro nuove colorazioni, una nuova texture posteriore ad alta aderenza e la certificazione IP68.

Il design moderno è caratterizzato da un sistema a doppia fotocamera notevolmente migliorato, con una fotocamera principale Sony IMX 766 da 50 MP dotata di un nuovo stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi, stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e tecnologia di messa a fuoco automatica ultraveloce per foto e video nitidi e privi di vibrazioni. È presente anche una fotocamera ultrawide IMX 363 da 12 MP e una fotocamera frontale con foro perforato IMX 663 da 12 MP per selfie e videochiamate cristalline.

Dato che Zenfone 9 sta perfettamente in una mano, l’interfaccia ASUS ZenUI 9 (Android 12) è stata ottimizzata per l’uso one-hand. È stato aggiunto anche l’esclusivo ASUS ZenTouch, un pulsante di accensione multifunzione montato lateralmente che incorpora un sensore di impronte digitali per uno sblocco senza problemi, con la possibilità, inoltre, di programmare diverse funzioni quando si effettua uno swipe.

La nuova cover Connex Case consente di collegare un Card Holder o uno Smart Stand in totale facilità, è presente anche lo Smart Backpack Mount per fissare in modo sicuro lo Zenfone 9 alla cinghia di uno zaino.

PUNTI CHIAVE

Dimensioni compatte . Infinite possibilità : prestazioni potenti garantite dal più recente top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, in un design compatto da 5,9″

. : prestazioni potenti garantite dal più recente top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, in un design compatto da 5,9″ Grande personalità : look del tutto nuovo con quattro colori accattivanti; nuova texture più aderente e anti scivolo; certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua

: look del tutto nuovo con quattro colori accattivanti; nuova texture più aderente e anti scivolo; certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua Grande nella fotografia : fotocamera principale IMX 766 da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi, EIS di ultima generazione e messa a fuoco automatica ultraveloce per immagini super nitide e prive di sfocature.

: fotocamera principale IMX 766 da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi, EIS di ultima generazione e messa a fuoco automatica ultraveloce per immagini super nitide e prive di sfocature. Massimo controllo con una mano : ASUS ZenUI 9 rinnovata e migliorata per un utilizzo senza difficoltà con una mano, sensore multifunzione ZenTouch per un controllo completo

: ASUS ZenUI 9 rinnovata e migliorata per un utilizzo senza difficoltà con una mano, sensore multifunzione ZenTouch per un controllo completo Nuovi accessori smart: Connex Case, Card Holder, Smart Stand e Smart Backpack Mount permettono di sfruttare al massimo lo Zenfone 9

Dimensioni compatte. Infinite possibilità.

Lo Zenfone 9, grazie ai suoi 5,9 pollici, è incredibilmente compatto e potente. È alimentato dal potente Snapdragon 8+ Gen 1, con fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria ROM UFS 3.1 per offrire prestazioni fluide e reattive, sempre.

Il sistema di raffreddamento completamente rinnovato assicura al nuovo Zenfone 9 un funzionamento migliorato e più veloce che mai. La precedente tecnologia composta da tubi di calore è stata sostituita con una camera di vapore high-tech e un diffusore di calore avanzato in rame, fogli di grafite e pasta termica.

Grazie alla batteria aggiornata da 4300 mAh e ai componenti ad alta efficienza energetica, Zenfone 9 dura più a lungo che mai. Si ricarica anche rapidamente con il suo potente adattatore HyperCharge da 30 watt e alla tecnologia di ricarica rapida.

L’avanzato display AMOLED a 120 Hz offre un’incredibile precisione cromatica Delta E < 1 e uno scorrimento fluido, oltre a un’ampia gamma di colori sRGB al 115% e DCI-P3 al 112% di livello cinematografico, per colori ultravividi in qualsiasi condizione. La collaborazione con Pixelworks, azienda leader nel settore dell’elaborazione visiva, consente di ottenere una qualità visiva ancora più elevata con una precisione cromatica da primato mondiale. Lo splendido display è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus, che lo rende in grado di resistere agli urti e ai graffi.

Grande personalità

Ci sono quattro nuovi colori accattivanti per Zenfone 9: lo splendido Moonlight White, un appariscente Sunset Red, un rilassante Starry Blue e l’elegante Midnight Black. La sensazione al tatto è davvero sorprendente, grazie a un materiale testurizzato di nuova concezione che è davvero resistente e confortevole, ma allo stesso tempo antiscivolo. Questo materiale avanzato contribuisce inoltre a ridurre il peso della cover posteriore del 36% rispetto alla precedente generazione di Zenfone.

Per un utilizzo senza preoccupazioni sia all’interno che all’esterno, Zenfone 9 è anche certificato IP68 per la protezione da polvere e acqua.

Grande talento per la fotografia

Zenfone 9 è dotato di una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP, che consente agli utenti di scattare foto perfette anche nei luoghi più bui. Il nuovissimo stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi evita sfocature e vibrazioni, anche quando la fotocamera è in movimento. Questo nuovo fantastico gimbal OIS monitora il movimento di Zenfone 9 in ogni direzione e utilizza queste informazioni per regolare l’intero modulo della fotocamera in tempo reale. È in grado di compensare spostamenti fino a +/- 3°, contribuendo così a rendere perfetta anche l’azione più frenetica, senza distorsioni o effetti di “ghosting”. In combinazione con la tecnologia di messa a fuoco automatica ultraveloce – che individua rapidamente e reagisce senza problemi ai movimenti improvvisi – e con i nuovi algoritmi EIS anti-vibrazione, Zenfone 9 offre scatti super-fluidi e dall’aspetto professionale, indipendentemente dal soggetto.

Oltre alle modalità Notte, Pro, Panorama, Slow Motion e Timelapse, è disponibile una nuova modalità Scia Luminosa (Beta), per garantire scatti e video perfetti in qualsiasi condizione.

La registrazione audio è stata portata ad un livello successivo con Zenfone 9. L’audio HDR consente agli utenti di catturare ogni suono, dal più tenue al più forte, proprio come l’orecchio umano. Il 3D Surround cattura un suono spaziale in modo incredibilmente accurato con un’alta fedeltà naturale. E all’aperto, la funzione di riduzione del rumore del vento cattura registrazioni cristalline anche in condizioni non ideali. Zenfone 9 mantiene anche il jack audio da 3,5 mm, nessuno dovrà preoccuparsi di non avere cuffie wireless.

Massimo controllo one-hand

Le dimensioni e il design leggero di Zenfone 9 lo rendono facile da usare per qualsiasi attività, ovunque.

Il nuovo pulsante di accensione multifunzione ZenTouch montato lateralmente rende tutto più facile, anche con una sola mano! Oltre allo sblocco con un solo tocco grazie al sensore di impronte digitali integrato, permette agli utenti di scorrere il dito verso l’alto, verso il basso o di fare doppio clic per attivare diverse funzioni, tra cui la digitazione vocale, l’apertura delle notifiche, l’aggiornamento di una pagina web, lo spostarsi in cima/in fondo ad una pagina e il controllo multimediale.

L’ultima interfaccia ASUS ZenUI 9 per Android 12 è migliore che mai ed è stata completamente ottimizzata per l’uso con una sola mano. Il pannello degli strumenti della fotocamera consente una navigazione più semplice delle impostazioni di base del telefono, e c’è anche il nuovo strumento Edge che consente di trovare più facilmente le proprie app preferite. Un doppio tocco sul retro può essere configurato per scattare uno screenshot, aprire la fotocamera, illuminare la torcia, attivare il registratore di suoni, aprire Google Assistant o controllare la riproduzione multimediale. È presente anche una nuova interfaccia per rendere più semplice e veloce aumentare e diminuire lo zoom.

Nuovi accessori smart

Zenfone 9 è il primo telefono a utilizzare il nostro nuovissimo sistema di accessori modulare Connex. Gli utenti possono personalizzare la cover Connex agganciando gli altri accessori Connex nella metà inferiore della cover: Connex Smart Stand fornisce un comodo stand per posizionare lo Zenfone in orizzontale e può essere personalizzato per avviare un’app o un gioco a scelta quando lo si apre, Connex Card Holder permette invece di tenere sempre a portata di mano le carte di credito o i propri biglietti da visita.

Il supporto Smart Backpack Mount fissa Zenfone 9 alla tracolla di uno zaino all’altezza e all’angolazione perfette per l’utilizzo in viaggio. Gli utenti possono inserire o estrarre il telefono dal supporto magnetico in un secondo – c’è anche un cavo di sicurezza – e proprio come Zenfone 9 è ottimizzato per l’uso con una sola mano.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS Zenfone 9 (8/128) è disponibile sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro ad un prezzo consigliato di 799,00 € IVA inclusa.

ASUS Zenfone 9 (8/256) è disponibile sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro ad un prezzo consigliato di 849,00 € IVA inclusa.

ASUS Zenfone 9 (16/25) sarà disponibile a breve ad un prezzo consigliato di 899,00 € IVA inclusa.

Fino al 17 Agosto è possibile acquistare lo Zenfone 9 (8/128) a 729€ sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro.