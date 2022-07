MultiVersus: mappa di Rick & Morty disponibile

Ieri sera il team di Player First Games aveva lanciato un sfida ai giocatori di MultiVersus: 10 milioni di ring out per sbloccare la nuova mappa di Rick & Morty, Cromulons. Tempo appena tre ore ed erano stati lanciati oltre i confini delle arene almeno 10 milioni di personaggi, il che vuol dire che la mappa è disponibile, gratuitamente.

A proposito di Rick & Morty, ricordiamo che arriveranno come prossimi personaggi giocabili dalla season 1 del gioco, che inizierà il 9 agosto. Qui sotto potete vedere il tweet che ha annunciato l’arrivo della mappa Cromulons in MultiVersus.

YOU SHOWED US WHAT YOU GOT the Cromulons Map is now live! #MultiVersus #MVSEvents pic.twitter.com/s1FySamIE7

— MultiVersus (@multiversus) July 29, 2022