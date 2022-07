Season A Letter to the Future: rinviato al primo trimestre 2023

Lo avevamo visto allo State of Play di giugno: Season A Letter to the Future sarebbe dovuto arrivare durante questo autunno. Scavengers Studio ha però posticipato l’uscita del gioco al primo trimestre del 2023. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Questo il comunicato:

Abbiamo un importante aggiornamento sullo stato di SEASON: A letter to the future. Siamo fortunati ad avere un gruppo di appassionati e talentuosi che seguono il gioco. Vedere le vostre bellissime fan art, leggere le conversazioni sulle vostre avventure personali su Discord e vedere le vostre reazioni al nostro trailer ci ha scaldato il cuore e vi ringraziamo per il supporto.

Tenendo conto di questo, abbiamo preso la difficile decisione di ritardare l’uscita del gioco al primo trimestre del 2023. Vogliamo assicurarci di essere in grado di spingere sulla qualità senza che questo influisca sul benessere del nostro team. SEASON è sempre stato un lavoro d’amore per il team e questo tempo aggiuntivo ci permetterà di lucidare e perfezionare il gioco per renderlo l’esperienza speciale che ci siamo prefissati.

Non vediamo l’ora di portarvi il mondo di SEASON e apprezziamo la vostra pazienza mentre continuiamo a lavorarci duramente.

Qui sotto ptoete vedere il tweet con l’annuncio del rinvio.