Princess Maker Refine: un aggiornamento degno di una regina!

Lo scorso 29 luglio Bliss Brain Corporation, che ha recentemente pubblicato in Occidente l’iconica Wonder Boy Collection, ha rilasciato un importante aggiornamento per Princess Maker Refine, disponibile ora su Steam come gioco a sé stante: pubblicato originariamente da Studio GAINAX, Princess Maker è stato un pioniere nel genere delle simulazioni sociali, con un sistema innovativo che cala i giocatori nei panni dei tutori di una bambina di 10 anni, ed affida loro il compito di crescerla fino all’età adulta con amore e devozione. Il titolo venne molto apprezzato per la peculiarità e la freschezza dei suoi contenuti, e continua ad essere popolare ancora oggi.

La sorprendente edizione Refine presenta una nuova veste grafica, che nell’originale era limitata a 16 colori, ed è provvista di doppiaggio per tutti i personaggi del gioco, non solo per la nostra figlioccia. In qualità di acclamato eroe di guerra, dopo aver salvato il regno dall’orlo dell’annientamento perpetrato da un esercito di demoni e stanchi di assistere allo spettacolo di morte e distruzione quotidiano sul campo di battaglia, decidiamo di crescere una piccola orfana con il sogno di diventare un giorno principessa: ci faremo pertanto carico della sua educazione, e starà a noi scegliere quale strada finirà per intraprendere.

Il nuovo aggiornamento introduce in primis un’inedita sequenza animata prodotta da Yonago GAINAX sotto la guida del designer originale, Takami Akai. Classe 1961, Akai ha debuttato nel mondo dell’animazione come co-autore della DAICON III, presentazione animata dell’omonima convention di fantascienza del 1981, mentre frequentava ancora l’Università delle Arti di Osaka. Membro fondatore di GAINAX Co., Ltd., ha collaborato a vario titolo su serie animate e tokusatsu, e tra i suoi lavori più significativi figurano Dai Tokusatsu Negiman, Tengen Toppa Gurren Lagann e, per l’appunto, i vari capitoli di Princess Maker. In merito alla nuova edizione del primo capitolo, ha dichiarato:

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato tanto amore per Princess Maker sin dalla sua nascita nel 1991. Sono molto contento che possiate godervi il mondo di Princess Maker in modo più approfondito grazie ad un lavoro di traduzione completamente revisionato. Mi sono anche dilettato a disegnare i personaggi con cui avevo grande familiarità per la sequenza cinematografica di apertura che è stata aggiunta con l’ultima revisione: spero che vi divertirete a guardarla tanto quanto mi sono divertito io nel realizzarla.

Il suddetto riadattamento è stato rivisto dopo che gli sviluppatori hanno raccolto numerosi feedback dai giocatori che hanno provato la versione in inglese e cinese, sia tradizionale che semplificato, del titolo, molti dei quali si sono rivelati piuttosto critici in relazione alla qualità complessiva. Bliss Brain si è pertanto rimboccata le maniche ed ha tradotto testi e dialoghi da capo, facendosi seguire da un gruppo di professionisti del settore che si sono occupati di migliorare notevolmente il livello dei contenuti testuali, una parte decisamente cospicua del gioco.

Inoltre, il codice stesso è stato in buona misura riveduto e corretto per risolvere i numerosi problemi che affliggevano diversi sistemi, inclusi crash improvvisi, corruzioni grafiche e bug di vario tipo nel gameplay. La nuova versione pertanto è decisamente più stabile e pensata per la totale compatibilità con i sistemi operativi moderni.

Princess Maker Refine, assieme alle riedizioni in HD degli altri capitoli della saga, è disponibile su Steam al prezzo di 9,99€. Per ora, soltanto il primo episodio ha beneficiato di questo corposo aggiornamento, ma non possiamo escludere che anche i sequel verranno revisionati a dovere nell’immediato futuro grazie all’incredibile popolarità che la serie sta continuando a riscuotere!