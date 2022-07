The Ascent festeggia un anno: nuovo contenuto in arrivo?

The Ascent festeggia il suo primo anniversario con quella che a tutti gli effetti sembra essere proprio un’anticipazione di nuovi contenuti in arrivo nel gioco. Neon Giant Games ha infatti pubblicato su Twitter un nuovo breve video.

Queste le parole che accompagnano il filmato:

Dove per questa cosa si intende appunto il breve filmato, in cui compare la scritta “Preparatevi per un contratto tutto nuovo”. Vedremo in futuro cosa altro dirà a riguardo Neon Giant Games.

The Ascent è un action GDR con visuale isometrica, ambientato in un mondo cyberpunk. I giocatori possono stipulare contratti mentre combattono tra i bassifondi e affrontano megacorporazioni.

Inizialmente uscito nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, The Ascent è arrivato su PS4 e PS5 a marzo. All’inizio di quest’anno The Ascent ha ricevuto anche un corposo aggiornamento, con l’aggiunta del New Game Plus al gioco.

Qui sotto potete vedere il tweet che festeggia il primo anniversario del gioco, con il breve filmato che annuncia qualcosa di nuovo in arrivo.

It's our 1st Year Anniversary! We're humbled by the support and love we've had since launch. Thank you to our awesome community for sticking with us and for playing our game! We appreciate each and every one of you!

— The Ascent (@AscentTheGame) July 29, 2022