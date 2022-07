Scorn: svelata la longevità del gioco, non ci sarà la Photo Mode

Ebb Software ha pubblicato un nuovo volume di The Pulse, che copre lo sviluppo del suo titolo horror in prima persona Scorn. Oltre ai dettagli sulla OST e sull’art book, il volume conferma anche la durata del gioco. A seconda della durata degli enigmi, lo sviluppatore stima che ci vorranno dalle sei alle ore per completare il gioco.

Detto questo, ci sarà una “varietà di ambienti in vari livelli”. Chi è interessato a qualche fotografia macabra dovrà accontentarsi di catture dello schermo: Scorn non ha una Photo Mode. Tuttavia, lo sviluppatore fa notare:

Il nostro obiettivo è massimizzare l’immersione dei giocatori, quindi il design dell’interfaccia utente è relativamente minimale.

Ciò significa che sarà possibile catturare schermate di gioco relativamente pulite. Ebb Software ha anche chiarito che Scorn non è un progetto di tripla AAA:

Si tratta di una produzione indipendente e di un gioco di ruolo. È una produzione indipendente e un progetto di passione! Anche se abbiamo iniziato con solo 4 persone e un budget molto ridotto, siamo cresciuti fino a diventare quello che si può considerare un progetto AA.

Per quanto riguarda la colonna sonora originale e l’art book, che saranno disponibili separatamente e nella Deluxe Edition, la prima offre due ore di brani con Aethek e Lustmord come compositori. L’art book digitale è composto da 192 pagine con i concept dei disegni, delle armi, delle grottesche creature che si aggirano per il mondo e molto altro ancora, oltre alla storia. Scorn uscirà il 21 ottobre per Xbox Series X/S e PC. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.