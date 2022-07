Google Stadia non chiuderà: arriva la conferma su Twitter

Contrariamente a quanto si crede, popolare o meno, Google Stadia, la piattaforma di gioco cloud di Google, non sta chiudendo. L’account ufficiale di Twitter lo ha dichiarato chiaramente, aggiungendo:

Siate certi che stiamo sempre lavorando per portare altri grandi giochi sulla piattaforma e su Stadia Pro.



Non è la prima volta che Google deve chiarire l’esistenza di Stadia. L’anno scorso, dopo la partenza del vicepresidente e responsabile del prodotto John Justice, l’azienda ha affermato che il servizio era “vivo e vegeto”. Prima di allora, i suoi studi first-party erano stati chiusi per concentrarsi su Stadia come piattaforma.

Si dice che titoli come The Quarry di Supermassive Games e High on Life di Squanch Games siano passati da giochi solo per Stadia a uscite più tradizionali. In ogni caso, il servizio non ha fatto grandi passi avanti ultimamente. Stadia Pro continua ad aggiungere nuovi giochi con Saints Row: The Third Remastered, Shantae Half-Genie Hero Ultimate Edition e Murder by Numbers in arrivo ad agosto.

Inoltre, nel corso dell’anno arriveranno sulla piattaforma anche titoli di grande richiamo come Skull and Bones, il reboot di Saints Row e FIFA 23. Per il momento, Stadia continua a combattere. Resta da vedere quanto a lungo riuscirà a mantenere questo ritmo, soprattutto visto il gran numero di progetti che Google ha abbandonato in passato.