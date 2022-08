Nichelle Nichols, ci lascia il Tenente Uhura di Star Trek

Nichelle Nichols, ci lascia l’attrice interprete del Tenente Nayota Uhura in Star Trek: La Serie Classica, scomparsa all’età di novanta anni. L’artista si è spenta nella sua casa californiana per cause naturali nella notte del trenta luglio, ma l’annuncio alla stampa è stato dato solamente il giorno dopo da Kyle Johnson, figlio dell’attrice, attraverso il suo canale social personale. Nichelle Nichols ricopre una importanza storica enorme, poiché, nella serie, ideata negli anni sessanta da Gene Roddenberry, è stata protagonista di uno dei primi baci interraziali della storia televisiva, in un episodio di Star Trek, assieme a William Shatner, interprete del leggendario capitano James Tiberius Kirk. Un evento decisamente importante per la cultura statunitense dell’epoca, che ha decisamente lasciato il segno e simbolo stesso della filosofia Trek della pace e collaborazione tra i popoli, umani, alieni e di ogni razza e tipologia, tipica della serie.

Nella sua lunga carriera Nichelle Nichols ha partecipato ad oltre trenta pellicole, inclusi i sei film di Star Trek dedicati alla Serie Classica, ha iniziato la sua carriera artistica come cantante e ballerina, debuttando poi nel cinema a soli diciannove anni, nel lontano 1959, nel ruolo di una danzatrice nel film Porgy and Bess, tra i film a cui ha partecipato spicca poi la commedia fantascientifica cult The Adventures of Captain Zoom in Outer Space del 1995, e il film live action Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster del 2010. Attiva fino all’anno scorso, l’ultimo film a cui ha partecipato è The Order di Nick Gillard, nel ruolo di Athena, del 2021. Altrettanto presente in TV, l’attrice è comparsa in parecchi telefilm e produzioni televisive dagli anni sessanta ad oggi, ed ha fatto spesso anche la doppiatrice, sempre nel ruolo di Nayota Uhura, in Star Trek: La Serie Animata del 1973, diversi videogiochi dedicati alla Serie Classica, oltre che piccole apparizioni in Futurama e I Simpson. Potete rivedere l’intero ciclo di Star Trek: La Serie Classica su Pluto TV, come abbiamo detto in questa pagina. It’s Dead, Jim!, avrebbe detto il compianto Dottor Mc Coy, col suo classico tormentone, ma l’attrice resterà invece per sempre nei nostri cuori.

Questo il breve messaggio rilasciato dal figlio dell’attrice Nichelle Nichols sul social network statunitense Twitter in occasione della sua scomparsa:

Domenica 31 luglio 2022

Amici, fan, colleghi, mondo Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come da tanti anni. Ieri sera, mia madre, Nichelle Nichols, è deceduta per cause naturali ed è morta. La sua luce però, come le antiche galassie che si vedono per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future da cui godere, imparare e trarre ispirazione. La sua è stata una vita ben vissuta e come tale modello per tutti noi. Io, e il resto della nostra famiglia, apprezzeremmo la vostra pazienza e la vostra pazienza mentre piangiamo la sua perdita fino a quando non potremo riprenderci abbastanza per parlare ulteriormente. I suoi servizi saranno rivolti ai familiari e ai più stretti amici e chiediamo che sia rispettata lei e la nostra privacy. Lunga vita e prospera,