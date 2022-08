Skull & Bones: la trama non è l’obiettivo principale, parla il director

Skull & Bones è senza ombra di dubbio un titolo travagliato e nonostante i vari impedimenti e rumors che hanno ruotato attorno al gioco per moltissimo tempo, finalmente i fan otterranno il prodotto entro la fine dell’anno corrente. Proprio in vista dell’approssimarsi dell’uscita, continuano a crescere rumors e anticipazioni sul titolo, e questa volta a parlare è una voce più che ufficiale; si tratta infatti di Ryan Barnard, game director, il quale in una recente intervista a True Achievements, ha parlato ai giocatori spiegando loro cosa dovrebbero aspettarsi dal titolo. Ciò che ha dichiarato è che questi ultimi non dovrebbero focalizzarsi sulla trama poiché non sarà il fulcro attorno al quale ruoteranno effettivamente le dinamiche di gioco; ma ecco di seguito le sue stesse parole:

Skull & Bones non è un gioco basato sulla narrativa.Abbiamo pezzi narrativi: nel gioco incontrerai importanti NPC chiamati Kingpins che hanno le loro storie che imparerai man mano che svilupperai un rapporto con loro assumendo contratti con loro. C’è una storia alla base del gioco con cui costruiamo l’intera tradizione mondiale, ma non è questo l’obiettivo principale. Vogliamo che i giocatori creino le proprie storie e siano in grado di scegliere il tipo di pirata che vogliono essere; ciò che ti guida attraverso il sistema di progressione che chiamiamo Infamia, è il fatto che avrai accesso a progetti nel gioco che ti forniranno diversi tipi di navi, armi e armature, e avrai bisogno quelli mentre ti muovi ed esplori in giro per il mondo per essere efficace contro nuovi nemici.



Interessante notare come questa dichiarazione arrivi in concomitanza con un recente chiacchiericcio che accusava il titolo di mancare di profondità; ciò era ulteriormente in linea con un vecchio rumor che parlava di un finanziamento in scadenza che aveva portato il gioco ad essere concluso in fretta e quindi in maniera poco dettagliata. La dichiarazione è ovviamente ufficiale, ma i rumors precedenti ad essa, seppur coerenti ed in linea, no; dunque in quanto tali vanno sempre presi con le pinze. Certo è che una superficialità del titolo dovuta alla fretta non sarebbe un boccone facile da digerire per il fandom. Non ci resta che aspettare dichiarazioni ufficiali in merito oppure l’uscita effettiva del titolo che permetterebbe di testare con mano quanto effettivamente di vero ci sia in tutta questa storia. Restiamo sintonizzati, ricordandovi che Skull & Bones sarà disponibile a partire dal prossimo 8 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PC e Stadia.