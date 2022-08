The Devil in Me: trapelata una possibile data di uscita

The Devil in Me è stato svelato da Bandai Namco e Supermassive Games in molti suoi dettagli nel corso dell’ultimo mese; tuttavia però, nonostante i numerosi particolari svelati, non si era ancora parlato di una possibile data di uscita effettiva. A prendere parola in merito è un leaker con un certo credito in merito, stiamo infatti parlando di Aggiornamenti Lumia, il quale ha ” indovinato” la data di uscita di Skull and Bones e quella di FIFA23.

Lo ” svelamento” avviene tramite un post su Twitter” (che vi riportiamo in fondo a questo articolo) indicando con precisone la data di uscita: 30 novembre. Il titolo in questione è molto atteso dai fan, The Dark Pictures Anthology è infatti molto conosciuto per le sue ambientazioni cupe ed oscure ed una trama ricca di tensione in costante crescita. Per quanto riguarda quest’ultimo capitolo sarà ambientato durante una replica del serial killer HH Holmes’ Murder Castle e si vestiranno i panni di una troupe inviata proprio in quel luogo; le cose ovviamente prenderanno una brutta piega. Ecco qualche informazione tramite il sito ufficiale del gioco:

Supera terrificanti prove di lealtà. Rischierai la vita per qualcuno a cui tieni?Le due acclamate modalità multigiocatore sono tornate. Condividi la storia online con un amico o gioca in gruppo con fino a 5 giocatori offline con controller condiviso.Riuscirai a ingannare il killer e a guidare fuori dall’hotel l’intero cast? Ogni singolo personaggio può vivere o morire.

Insomma, il titolo si mostra davvero interessante, non resta che aspettare e avere una conferma o una smentita per quanto riguarda questa data di uscita rivelata; ma nel frattempo in quanto rumors è sempre bene tenere a mente che in quanto tale va sempre preso con le pinze. Non ci resta dunque che aspettare, restiamo sintonizzati! Nel frattempo però lo sapevate che in una recente dichiarazione il game director di Skull and Bones ha detto che il titolo non si baserà essenzialmente sulla trama?