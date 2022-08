Tomb Raider: il prossimo titolo presenterà una Lara Croft più matura ed esperta

C’è molto da fare alla Crystal Dynamics in questo momento e presto sarà acquisita da Embracer Group, insieme agli altri studi nordamericani di Square Enix. L’azienda ha anche confermato all’inizio di quest’anno di aver avviato lo sviluppo del prossimo gioco di Tomb Raider in Unreal Engine 5. Una fuga di notizie proveniente dal podcast Sacred Symbols, tramite VGC, e una sceneggiatura trapelata utilizzata per scopi di casting.sono trapelati come primi dettagli del progetto.

Secondo la sceneggiatura, il prossimo gioco di Tomb Raider, chiamato internamente Project Jawbreaker, viene descritto come un gioco di azione e avventura ambientato in un mondo moderno scosso da un misterioso cataclisma. Inoltre il gioco gioco presenterà una Lara Croft molto più esperta. Presumibilmente, il dramma familiare della trilogia viene lasciato indietro, con il prossimo gioco della serie che ritrae una Lara molto più matura ed esperta, al punto che anche le sue imprese hanno spesso trovato la loro strada in i tabloid, e sono state di ispirazione per una nuova generazione di avventurieri. Di seguito una panoramica della sceneggiatura:

Con questa nuova fase della sua vita, Lara accetta pienamente il suo posto tra le rovine. Per molti anni Lara si è tuffata nelle profondità di luoghi dimenticati, ha giocato al gatto e al topo con molti nefasti avversari e ha lavorato per scoprire, preservare e proteggere i segreti perduti del mondo, a meno che non cadano nelle mani sbagliate. Con il passare degli anni, Lara si è sentita sola al vertice. L’inizio del prossimo capitolo presenta una Lara con un problema per eccellenza da adulto: affrontare qualcosa di troppo grande per essere gestito da solo. In questa nuova avventura, Lara incontrerà una sfida che può superare solo con una squadra al suo fianco. La collaborazione le è estranea: ci è sempre riuscita da sola, quindi in questa situazione è un pesce fuor d’acqua.

