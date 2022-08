Gran Turismo 7 e Dior collaborano e creano un’iconica collezione di skin

Durante il Gran Turismo World Series 2022 Showdown PlayStation ha ufficialmente annunciato una collaborazione tra Gran Turismo 7 ed uno dei marchi di moda più famosi della storia, Dior. La collaborazione fornirà una serie di skin uniche per i giocatori disegnate da Kim Jones in persona, direttore artistico della collezione uomo del famoso brand.

La collezione includerà una serie di skin davvero uniche del suo genere, tra cui un casco, un completo giallo da pilota, un paio di stivali e una livrea speciale per De Tomaso Mangusta per la quale è stato scelto un colore in edizione limitata giallo crema con il logo Dior su entrambe le portiere. Importante inoltre sottolineare il numero 47 sul cofano, volto ad omaggiare il 1947, anno della prima sfilata di Dior.

La collezione Dior e Gran Turismo 7 sarà lanciata a partire dal 25 agosto sotto forma di pacchetto; non è stato specificato però il prezzo del pacchetto in questione e nemmeno se sarà acquistabile tramite valuta di gioco o soldi reali, per saperne di più non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali in merito. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che è trapelata una possibile data di uscita per The Devil in Me?