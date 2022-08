Marvel’s Midnight Suns: il nuovo gameplay rivela le abilità di Doctor Strange

Firaxis si è recentemente concentrata su ogni eroe giocabile di Marvel’s Midnight Suns con Doctor Strange che ha ricevuto l’ultimo trailer sullo spot light dell’eroe. In un nuovo video, lo YouTuber ChristopherOdd esamina le varie abilità dello Stregone Supremo.

Come eroe di supporto Strange è in grado di garantire protezione, curare e ripristinare oggetti da combattimento. Si abbina meglio con eroi che non usano troppo Eroismo e ottiene Potenziato con una quantità minima di Eroismo, che fornisce diversi bonus. Alcune delle sue carte includono Meditazione Astrale, che ripristina gli usi degli Oggetti da Combattimento. Si tratta di consumabili monouso selezionati prima di una missione e utilizzati in qualsiasi momento. Potenziarlo consente di ripristinare un uso aggiuntivo di oggetti da combattimento e di pescare l’ultima carta attacco giocata. Vapors of Valtorr può nascondere Strange o qualsiasi alleato per un turno, rendendoli non bersagliabili. Quando viene potenziato, può ripristinare la salute e applicare 2 Fast, riducendo il costo delle carte eroiche. Shield of the Seraphim applica Resist all’intero gruppo, prevenendo la prossima istanza di danno e curando anche tutti gli effetti di stato. Quando potenziato, fornisce un altro stack di Resist. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando la demoniaca Lilith e la sua temibile orda si uniscono con le malvagie armate di Hydra, è il momento di scatenare il lato più oscuro di Marvel. Nel personaggio di Hunter, la tua missione sarà di guidare un’improvvisata congrega di storici supereroi e pericolosi guerrieri sovrannaturali verso la vittoria. Riusciranno leggende del calibro di Doctor Strange, Iron Man e Blade a far fronte comune verso una minaccia apocalittica sempre più incombente? Se intendi salvare il mondo, dovrai siglare delle alleanze e guidare in battaglia la squadra nei panni dei leggendari Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito.