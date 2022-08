Fortnite: la collaborazione con John Cena è un successo e lui ne vuole ” di più”

Ciò che dI Fortnite è fortemente apprezzato dai giocatori di tutto il mondo sono senza ombra di dubbio le innumerevoli collaborazioni che Epic Games ha con aziende e celebrità; facendo in modo tale che i giocatori possano ” assomigliare” ai loro idoli preferiti mentre si divertono giocando.

Ne è un caso la collaborazione tra il famoso titolo e John Cena, il quale può vantare una carriera ventennale nel mondo del wrestling e dello spettacolo; oltre a ” combattere” ha infatti anche recitato in innumerevoli pellicole cinematografiche come Bumblebee e The Suicide Squad. La skin dedicata al personaggio è disponibile a partire dallo scorso 28 luglio ed in un brevissimo tempo ha raggiunto un successo che lo stesso Cena non si aspettava dichiarandosi ” travolto piacevolmente” da un tale riscontro con il pubblico. La dichiarazione arriva tramite l’account Twitter ecco, di seguito cosa si legge nel post:

Il successo di questa skin in Fortnite è stato talmente grande che John ha dichiarato di essere già alla ricerca di un modo per essere ancora più coinvolto all’interno del gioco; dunque i giocatori potranno probabilmente aspettarsi interessanti novità al riguardo, magari qualche prodotto cosmetico o altro ancora. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo, a proposito di collaborazioni, che Gran Turismo 7 e Dior hanno collaborato per creare una collezione iconica e di stile unica nel suo genere? Ecco il nostro articolo dedicato.

Overwhelmed with the response from the @FortniteGame community and so grateful to now have “skin” in the game. Already looking for more ways to be involved! Thank you! 🥃

— John Cena (@JohnCena) July 31, 2022