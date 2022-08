Dead by Daylight: Wesker di RE potrebbe unirsi al gioco, i rumors si intensificano

Dopo l’annuncio di uno Showcase dedicato a Dead by Daylight ( che si terrà il prossimo 3 agosto), si sono intensificati i rumors che parlano di un possibile ingresso di Albert Wesker di Resident Evil all’interno del gioco. Questa volta a parlare di questo è DBDLeaks che può vantare un certo credito per quanto riguarda le anticipazioni, in linea di massima infatti si sono sempre rivelate esatte. Tramite account Twitter ha infatti mostrato i modelli e gli abiti di Albert Wesker, il nuovo killer, e Ada Wong e Rebecca Chambers come sopravvissuti giocabili; tutti in maniera perfettamente coerente e simile al loro aspetto originale.

Oltre a queste caratteristiche estetiche sono stati rivelati online ulteriori dettagli; pare che Wesker infatti sarà conosciuto come “The Mastermind” e tra le sue peculiarità ci sarà ” Anatomia superiore, consapevolezza risvegliata e termini che ti consentono di volteggiare più velocemente, vedere l’aura degli altri sopravvissuti mentre ne trasporti uno e causare la rottura permanente dei sopravvissuti quando i cancelli di uscita sono alimentati”; secondo quanto dichiarato.

Per quanto riguarda Ada e Rebecca in Dead By Daylight i rumors sono molto più scarni e non si hanno notizie particolari su questi due personaggi utilizzabili come sopravvissuti. Non c’è ufficialità in queste affermazioni trattandosi di leak, tuttavia però è importante sottolineare che nell’annuncio dello showcase dedicato, Behavior Interactive ci ha tenuto a specificare che i fan dovrebbero cominciare a chiedersi cosa significhi quella W in Resident Evil: Project W. Coincidenza? Non ci resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo; nel frattempo restiamo sintonizzati sulla questione.