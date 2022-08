Ghost Recon Wildlands potrebbe essere un titolo extra PS Plus

Un chiacchiericcio recente sta parlando di Ghost Recon Wildlands come possibile titolo extra inserito nel catalogo PlayStation Plus per agosto 2022. La fonte del rumors è piuttosto attendibile e si dice sicura della proprio affermazione. A dichiarare ciò è Billbil-kun su Dealabs e probabilmente vale la pena lasciare il beneficio del dubbio sulla questione. Ecco, nello specifico, quanto dichiarato nel post:

Piccolo bonus a chi riesce a leggere questo commento incorporato in un altro. Ci sarà anche Ghost Recon Wildlands tra i giochi Ubisoft nel catalogo Extra ad agosto. Ovviamente si tratta di informazioni esclusive che non troverete (con i soliti mezzi) su internet.



L'affermazione è molto specifica e dettagliata e non lascia assolutamente spazio ad alcun tipo di dubbio, anche visto il tono sicuro dell'affermazione. Trattandosi comunque di un leaker che ha un certo credito per quanto riguarda le affermazioni sulle anticipazioni del Plus vale la pena prestargli attenzione, tenendo tuttavia sempre presente che si tratta di un rumors senza alcuna ufficialità; dunque in linea di massima va trattato come tale. Restiamo sintonizzati.