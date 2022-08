Annunciato il nuovo Pokémon Presents: ecco la data

The Pokémon Company ha mantenuto una rapida cadenza con il lancio di informazioni su Pokémon Scarlatto e Violetto, avendo annunciato i giochi all’inizio dell’anno prima di confermare una data di lancio a novembre per il duo un paio di mesi fa. Naturalmente, dato che manca ancora un po’ di tempo al lancio, molti avevano intuito che da allora avremmo ricevuto ulteriori aggiornamenti sul gioco, e questi update arriveranno molto presto.

The Pokémon Company ha annunciato che trasmetterà un nuovo video di Pokemon Presents mercoledì 3 agosto alle ore 15:00 italiane. La nuova presentazione porterà “aggiornamenti sulle app e sui videogiochi Pokemon, compresi Pokémon Scarlatto e Violetto”.

Per quanto riguarda il duo di giochi di ruolo, i fan della serie sperano in uno sguardo più approfondito ed esteso sull’ambientazione del gioco e su come è strutturato l’open world, mentre si spera che vengano rivelati nuovi dettagli sulle funzioni co-op. Per quanto riguarda le app, forse The Pokémon Company parlerà finalmente di Pokemon Sleep, ammesso che non si sia completamente dimenticata della sua esistenza.

Pokemon Scarlatto and Violetto sarà lanciato su Nintendo Switch il 18 novembre.