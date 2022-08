Arriveranno nuovi annunci dall’EVO 2022

L’EVO 2022 si terrà dal 5 al 7 agosto e, come negli anni precedenti, ci saranno diverse rivelazioni da parte di varie aziende di giochi picchiaduro Nel promuovere l’imminente evento sul PlayStation Blog, Sony ha menzionato che Evo Lounge è “uno show dal vivo dedicato a coprire tutti gli eventi e i contenuti emozionanti della competizione”.

Oltre alla copertura curata dello spettacolo, alle interviste ai giocatori e agli aggiornamenti sulle classifiche, ci saranno anche “contenuti emozionanti” e rivelazioni da Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK e Bandai Network Entertainment. Evo Lounge sarà visibile il 5 e il 6 agosto su YouTube e Twitch.

Per quanto riguarda le possibili rivelazioni, Arc System Works potrebbe fornire aggiornamenti sul Season Pass 2 di Guilty Gear Strive e su DNF Duel. Warner Bros. Games potrebbe presentare nuovi contenuti per MultiVersus, soprattutto in vista dell’inizio della Stagione 1 il 9 agosto. Capcom potrebbe rivelare ulteriori gameplay per Street Fighter 6, mentre SNK probabilmente rivelerà il quarto team di contenuti scaricabili in arrivo per King of Fighters 15.

Bandai Namco è una wild-card, quindi vedremo cosa avrà da offrire rispetto a tutti gli altri. Restate sintonizzati nel frattempo.