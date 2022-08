Dying Light 2 Stay Human: il secondo Capitolo in arrivo in un paio di settimane

Il secondo Capitolo di Dying Light 2 Stay Human arriverà tra un paio di settimane, dunque a metà agosto, con Techland che ha svelato i primi dettagli presentando Shen Xiu, il nuovo Agente del Capitolo.

Il secondo Capitolo, intitolato “Una Cacciatrice e una Strega”, farà il suo debutto tra un paio di settimane, insieme alla patch 1.5. Come già accennato, i Capitoli sono parte essenziale del piano di supporto post-lancio per Dying Light 2 Stay Human. Inoltre, è stato pubblicato il nuovo episodio di “At The Fish Eye”, che ti spiega più nel dettaglio in cosa consistono questi aggiornamenti gratuiti.



NUOVO AGENTE DEL CAPITOLO – Shen Xiu

Shen Xiu, detta La Cacciatrice è la nuova Agente del Capitolo! Chi è? Da dove viene? Cos’è venuta a fare nella City? Per ora, si sa che questa abile cacciatrice, esperta di tiro con l’arco, ha un compito molto speciale. Nelle prossime settimane verranno rivelate ulteriori informazioni sulle nuove missioni, taglie, nemici e armi che verranno introdotte nel secondo Capitolo. Qui sotto un paio di screen.

NUOVO EPISODIO DI AT THE FISH EYE

Potete dare un’occhiata al nuovo episodio della serie “At the Fish Eye” in cui la Senior Brand Manager, Anna Kubica, insieme al Game Designer Karol Langier, responsabile dell’idea alla base dei Capitoli, illustrano la filosofia che sta dietro a questi nuovi contenuti di gioco. Potete vedere il filmato qui sotto, ricordando che il primo Capitolo era arrivato a giugno.