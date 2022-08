Classifica italiana: quarta settimana in vetta per F1 22

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventinovesima settimana del 2022, dal 18 al 24 luglio. La passione per i motori nel paese si rispecchia con il primo posto, per la quarta settimana in fila, di F1 22 di EA e Codemasters, nella sua versione PS4. Stavolta non è presente in altre versioni console, ma è sesto nella classifica PC. Podio completato dall’eterno Grand Theft Auto V (secondo su PS4) e Mario Strikers Battle League Football (terzo su Switch). Per quanto riguarda la classifica PC, primo Black Ops III e poi tripletta Rockstar con Red Dead Redemption 2, GTA IV nella complete edition e quarta posizione per GTA V. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 F1 22 – PS4

2 GRAND THEFT AUTO V – PS4

3 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

4 CALL OF DUTY: VANGUARD – PS5

5 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

6 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 GRAN TURISMO 7 – PS5

9 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

10 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS5

PC

1 CALL OF DUTY: BLACK OPS III ACTIVISION BLIZZARD PC 18

2 RED DEAD REDEMPTION 2 ROCKSTAR GAMES PC 18

3 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION ROCKSTAR GAMES PC 18

4 GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR GAMES PC 18

5 ELDEN RING BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT PC 16

6 F1 22 ELECTRONIC ARTS PC 3

7 DOOM VFR BETHESDA SOFTWORKS PC 18

8 CALL OF DUTY: BLACK OPS II ACTIVISION BLIZZARD PC 18

9 RESIDENT EVIL 4: ULTIMATE HD EDITION CAPCOM PC 18

10 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail