FIFA 23: filmato della modalità carriera

Continua ad andare avanti la roadmap che svela passo passo le varie feature per FIFA 23: dopo il filmato d’approfondimento sul gameplay, è oggi il turno della modalità carriera. Si va dalle 3 personalità diverse per il proprio giocatore (maverick, heartbeat e virtuoso), passano per la possbilità di giocare solo gli highlights della partita, a quella di personalizzare il proprio manager autentico: nel filmato si vedono i vari Conte, Tuchel, Ancellotti e Guardiola, con quest’ultimo alle prese con il trasferimento di Haaland per ben 197 milioni e mezzo di dollari.

Queste le diverse caratteristiche mostrate:

Personalità Giocatore

Highlights Giocabili

Nuovo Menu

Momenti Dinamici

Analisi Trasferimento

Manager Autentici

Qui sotto potete vedere il nuovo filmato sulla modalità carriera di FIFA 23, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 30 settembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Stadia.