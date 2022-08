Arcadegeddon raggiunge 1 milione di giocatori

Arcadegeddon, lo sparatutto di IllFonic, ha raggiunto in meno di un mese dal lancio del 5 luglio, il traguardo del milione di giocatori su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5 ed Xbox Series X|S. Per l’occasione gli sviluppatori hanno festeggiato pubblicando un post sui canali social, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto una breve descrizione del gioco, ma qualora vogliate, vi rimandiamo alla nostra recensione:

Entra nella sala giochi di Gilly e combatti gli invasori Demoni Data lanciati dalla sinistra megacorporation Fun Fun Co. con l’aiuto degli amici o di altri giocatori online, grazie al crossplay del gioco con tutte le versioni. Lavorate di squadra per salvare la sala giochi attraverso sei biomi in modalità PVE, e gareggiate per la gloria in sette differenti modalità, con centinaia di mappe e modifiche possibili.

Disponibile tra i giochi del PlayStation Plus di luglio (fino proprio ad oggi primo agosto), coloro che desiderano entrare in possesso di una copia fisica di Arcadegeddon, pubblicata da Nighthawk Interactive, possono fare il preordine per averla a partire da martedì 30 agosto 2022. Da non perdere inoltre la colonna sonora del gioco, tra cui spiccano le tracce prodotte dal CEO di IllFonic Charles Brungardt, già vincitore di un GRAMMY.

Arcadegeddon è disponibile per PC su Epic Games Store, PlayStation 4|5, e Xbox Series X|S. La versione fisica sarà disponibile dal 30 di Agosto.

Qui sotto potete vedere il tweet che festeggia il raggiungimento del milione di giocatori.