Cyberpunk Edgerunners: nuovo trailer dell’anime Netflix

Manca poco all’arrivo di Cyberpunk Edgerunners, anime targato Netflix e Studio Tirigger, tratta dall’universo narrativo creato da CD Projekt RED: sarà infatti disponibile sulla piattaforma on demand da settembre, ed è stato da poco pubblicato un nuovo trailer, di quasi tre minuti, che potete vedere in fondo alla notizia (con sottotitoli in italiano).

Il trailer presenta alcuni dei nuovi personaggi di Edgerunners, tra cui: David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca e Lucy.

La serie racconta la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City, una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Avendo tutto da perdere, si mantiene in vita diventando un edgerunner, un mercenario fuorilegge noto anche come cyberpunk.

CD PROJEKT RED, la società che ha realizzato il videogioco Cyberpunk 2077, produce la serie con Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) come showrunner e produttore esecutivo, mentre Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder sono i produttori. Il team di CD PROJEKT RED sta lavorando a questa nuova serie dal 2018. Il team di animazione giapponese, Studio Trigger, è lo studio di animazione della serie, che ha dato vita al mondo di Cyberpunk con il suo stile caratteristico. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirige la serie insieme al direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), al character designer e direttore dell’animazione Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e alla sceneggiatura adattata da Yoshiki Usa (serie GRIDMAN UNIVERSE, Promare) e Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‘The Elder’). La colonna sonora originale sarà composta da Akira Yamaoka (serie Silent Hill).

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Cyberpunk Edgerunners, serie in arrivo su Netflix a settembre.