Project L: svelata Illaoi, confermato il free-to-play

Riot Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento video e un post sul blog di Project L, il suo prossimo picchiaduro con i personaggi di League of Legends, confermando che il gioco sarà free-to-play al momento del lancio e rivelando la sacerdotessa del Kraken Illaoi (tra le protagoniste anche in Ruined King), come prossimo combattente.

Tom Cannon, direttore senior e produttore esecutivo ha dichiarato nel video di aggiornamento:

“Il nostro team è composto da veterani dei giochi di combattimento e da persone che hanno a cuore la comunità dei giochi di combattimento, e operiamo con un unico approccio: se non ci piace, non lo facciamo. Quando si tratta di monetizzazione, promettiamo di essere rispettosi sia del vostro tempo che del vostro portafogli”.

Per tutti i dettagli su Illaoi e sul suo stile di combattimento, potete consultare il post sul blog. Qui sotto, il dev diary con Tom Cannon.