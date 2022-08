Rainbow Six Siege: disponibile la nuova modalità Carne e metallo per il M.U.T.E Protocol Event

Ubisoft annuncia l’evento a tempo M.U.T.E. Protocol: Carne e metallo per Rainbow Six Siege. Fino al 23 agosto torna l’evento che comprende nuove skin e la nuova modalità di gioco Corsa alle armi. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui.

In questa nuova modalità, la M.U.T.E. Tower è stata conquistata dal Brain. Se elimini un avversario, puoi migliorare il tuo livello di armamento. I giocatori eliminati hanno un respawn veloce, perdono un livello sull’arma e rientrano in battaglia. L’obiettivo principale è raggiungere il livello di arma più alto ottenendo il martello dorato. Usando questo martello, potete vincere uno scontro distruggendo gli scudi del Brain sulla mappa, dato che è la sola arma capace di abbattere gli scudi e vincere un turno. Inoltre, ci sono potenziamenti sparsi nella mappa e tutti i giocatori sono equipaggiati con un Power Dash in grado di passare attraverso i muri.

L’evento contiene la M.U.T.E. Protocol Collection con le nuovissime skin. La collezione comprende uniformi, caschi, skin per le armi, e Carte degli Operatori. Viene introdotto anche il Merging Process Bundle, con una signature skin per arma, una skin universale, un ciondolo, e un sfondo Carta Operatore. Sono disponibili sullo store anche bundle con il primo evento M.U.T.E. Protocol del 2020.

Il pack Carne e Metallo può essere ottenuto completando le Sfide Evento speciali o

acquistandole per 300 Crediti R6 o 12500 Renown ognuna. I Bundle individuali possono essere acquistati per 1680 Crediti R6 ognuno. Di seguito una panoramica del gioco:

Per decenni, la squadra Rainbow ha fatto da scudo contro le più pericolose minacce globali immaginabili. Ora dobbiamo affrontare la più grande minaccia di sempre: l’invasione di un alieno mutante e letale. Per sopravvivere dovrai adattare la tua strategia di continuo.

Rainbow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC tramite compreso Ubisoft+, Amazon Luna e Google Stadia.