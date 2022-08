Battlefield 2042: disponibile l’aggiornamento 1.2

I fan di Battlefield 2042 sono in attesa del rilascio della Stagione 2, attualmente prevista entro la fine del mese corrente; ma nel frattempo la casa sviluppatrice ha rilasciato ufficialmente l’aggiornamento 1.2 della Stagione 1. Il nuovo update porta modifiche al bilanciamento e correzioni alla qualità della vita in modo tale da rendere il rapporto arma/veicolo più equo.

Fulcro fondamentale intorno al quale ruota il nuovo update è, senza alcuna ombra di dubbio, l’impegno della casa produttrice di ascoltare costantemente il feedback della community e di regolarsi quindi in base alle esigenze del giocatore. Proprio per questo motivo all’interno del gioco è stata quindi implementata anche una nuovissima pagina Profilo Giocatore e Statistiche la quale fornisce al giocatore una panoramica dei progressi di gioco a partire dal lancio.

Per consultare la lista completa dell’update di Battlefield 2042 basta andare sul sito ufficiale a questo indirizzo dove inoltre si potrà monitorare l’andamento della stagione e le novità introdotte in tempo reale. Non ci resta che godere del nuovo aggiornamento e aspettare ulteriori informazioni al riguardo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Tactics Ogre: Reborn è stato classificato in Australia? Ecco il nostro articolo dedicato.