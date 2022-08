Gotham Knights: pubblicati i primi 16 minuti di gameplay

Prima della sua uscita in ottobre, i primi 16 minuti di Gotham Knights della WB Games Montreal sono stati rivelati tramite IGN First. Recentemente, il creative director ha affermato che un nuovo nemico potrebbe essere rivelato nelle prossime settimane.

Sebbene ambientato dopo il prologo (attualmente nascosto), il trailer mette in evidenza Robin, Nightwing, Batgirl e Cappuccio Rosso mentre discutono della morte di Batman. Quando il giocatore sceglie un personaggio, deve indagare sull’Università di Gotham alla ricerca del dottor Kirk Langstrom. Molti conosceranno il personaggio come Man-Bat, ma quando arriva Batgirl, Langstrom è già morto. Inizia a esplorare il suo ufficio (usando la modalità AR) alla ricerca di indizi, individuando infine la scena della sua morte e accadendo in un laboratorio segreto. Mentre escono dall’edificio, i membri della banda attaccano e iniziano a seminare il caos. Il combattimento inizia quindi con un pulsante utilizzato per gli attacchi in mischia e un altro per gli attacchi a distanza. Tenendo premuto uno dei pulsanti si ottengono colpi pesanti, che possono sfondare la guardia di un nemico schermato. Proprio come nell’IP Batman: Arkham, è possibile eseguire take down dalla furtività e dall’alto. Nessun contrattacco poiché gli attacchi nemici possono essere evitati solo schivando. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Aumentate le vostre abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventate il nuovo Cavaliere Oscuro e riportate l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Gotham Knights arriverà il 25 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.