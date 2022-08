Soul Hackers 2: ecco il nuovo trailer doppiato in inglese

Risale soltanto a ieri, 1 agosto, il rilascio di un trailer da parte di Atlus per Soul Hackers 2 volto a mostrare uno dei suoi demoni, Nekomata ( trovate articolo completo di trailer a questo indirizzo) e già oggi la casa sviluppatrice di videogame ne rilascia uno nuovo. Questa volta il breve filmato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è ” generico” e mostra alcune dinamiche di gioco davvero interessanti; una particolarità è il doppiaggio in inglese e porta il nome di “Twisted Fate s.“. Ecco, di seguito, uno stralcio di panoramica del gioco dal sito ufficiale:

Metà del 21° secolo, una storia ambientata in un futuro non troppo lontano.I Devil Summoners sono coloro che vivono nell’ombra della società, sfruttando i poteri ultraterreni dei “Demoni”.Un’altra entità, Aion, veglia silenziosamente sul mondo dell’umanità. Un collettivo di dati senzienti nato oltre la periferia della tecnologia come entità che trascende l’intelligenza umana, Aion un giorno rileva e osserva che la fine del mondo si avvicina.Ringo e Figue, agenti di Aion e schegge individualmente autonome della sua mente, vengono portati nel mondo umano per fermare questa inevitabile distruzione. Il loro obiettivo è individuare e proteggere due individui necessari per fermare la fine del mondo. Tuttavia, scoprono presto che entrambi gli individui sono già stati uccisi.Ringo esegue l’abilità speciale di Aion “Soul Hack” per riportare in vita uno di loro, e poi altri Devil Summoners uccisi per ragioni sconosciute. Unire le forze con questi Devil Summoners ha dato una seconda possibilità di vita, con le proprie motivazioni relative alla propria morte, Ringo e Figue devono scoprire la verità dietro la fine del mondo.Riusciranno a fermare l’imminente apocalisse…?

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo; dunque manca davvero poco al rilascio ufficiale, non ci resta che aspettare qualche giorno.