Ace Combat 7 Skies Unknown compie tre anni e si aggiorna

Ace Combat 7: Skies Unknown, il gioco arcade dedicato al mondo degli aerei, compie tre anni ed in occasione dell’evento si aggiorna. Il nuovissimo update rilasciato da Bandai Namco , chiamato per l’appunto 3rd Anniversary Update, aggiunge skin ed emblemi dedicati all’occasione; ecco di seguito la lista completa:

Skin:

Dision Skin (F-22A Raptor)

Skin risorse generali (F-22A Raptor)

Dision Skin (F-15 S/MTD)

Upeo Skin (MiG-29A Fulcrum)

Skin Upeo (Su-47 Berkut)

Skin Upeo (Terminatore Su-37)

Colore della skin prototipo (tifone)

Prototipo di colore della skin (Mirage 2000-5)

Skin mimetica scheggia (Gripen E)

Skin dell’ala splendente (Raffale M)

Skin verde brillante (XFA-27)

Skin Wardog (F-14A Tomcat / F-14D Super Tomcat)

Skin Razgriz (F-14A Tomcat)

Emblemi:

Ace Combat 7: Skies Unknown 3° anniversario

Pepita del 25° anniversario -Warwolf-

Pepita del 25° anniversario -Reaper-

Pepita 25° Anniversario -Antares-

Da The Idolmaster: Starlit Season

Haruka Amami

Chihaya Kisaragi

Miki Hoshii

Nonna Abe

Ranko Kanzaki

Mika Jougasaki

Mirai Kyosuke

Shizuka Mogami

Tsubasa Ibuki _

Rinze Morino

Amana Osaki

Tenka Osaki

Kohaku Okuzora

Segnali di chiamata

Fenice

Ace Combat 7 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e questo update porta davvero tantissime novità all’interno del gioco rinnovandolo in maniera alquanto divertente. Non ci resta che approfittarne. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Soul Hackers 2 ha ricevuto un nuovissimo trailer in inglese? Ecco il nostro articolo dedicato.