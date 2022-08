Call of Duty registra un calo di utenti, parla Activision

Call of Duty non ha bisogno di alcuna presentazione di sorta, questo è un titolo conosciuto a prescindere dall’esserne appassionati o meno, ma nonostante il gioco goda di una notevole e inopinabile fama, Activision ha rivelato che gli utenti attivi mensili per i suoi giochi sono scesi a 94 milioni alla fine del secondo trimestre. La società vantava un numero di utenti attivi mensili di 100 milioni nel suo primo trimestre dell’anno, quindi qualcosa sta andando storto.

Secondo quanto dichiarato dalla casa produttrice stessa il calo è comunque generale e coinvolge più giochi dell’azienda stessa, anche se una grossa fetta, la più grande, proviene proprio da COD. Molto probabilmente però la quota di utenti mensili aumenterà nel corso del quarto trimestre in concomitanza con l’uscita del nuovo COD e di Call of Duty Warzone 2.0.

Activision al riguardo tuttavia non ha rilasciato grossi dettagli, tutto ciò che sappiamo in merito proviene da fonti di un certo spessore ma non ufficiali e che non sono state confermate ( e nemmeno smentite), come la speculazione che dava fissato per la fine di settembre il rilascio di una beta. Non ci resta dunque che stare sintonizzati sulla questione ricordandovi che Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre e arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Nel frattempo però lo sapevate che Ace Combat 7: Skies Unknown oggi ha ricevuto un aggiornamento in occasione del terzo anniversario del gioco? Ecco il nostro articolo dedicato.