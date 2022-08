White Day A Labyrinth Named School: ecco la data di uscita su next gen

White Day: A Labyrinth Named School è un titolo horror di sopravvivenza che piano piano sta conquistando un numero sempre maggiore di consensi grazie alle ambientazioni spettrali e ad una trama coinvolgente. Non molto tempo fa il titolo fu annunciato ufficialmente per console di nuova generazione, tuttavia però PQube e SONNORI non rilasciarono alcuna data ufficiale in merito.

Le cose sono radicalmente cambiate ed editore e sviluppatore hanno svelato la data di uscita del titolo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; il gioco sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 8 settembre, una data anche piuttosto vicina. Per quanto riguarda l’edizione fisica questa sarà disponibile per PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Una delle peculiarità del gioco che gli ha permesso di acquisire una base solida di fan è sicuramente la struttura tipica del genere incentrata essenzialmente sulla risoluzione di enigmi necessari per la sopravvivenza del protagonista, il tutto contornato dalle ambientazioni spaventose e al cardiopalma. Il gioco infatti è uscito per la prima volta nel 2015 per dispositivi iOS e Android, ma la sua fama è talmente cresciuta nel tempo da permettere a White Day di passare su PS4 e Xbox One per poi sbarcare, infine, addirittura su console next gen. Saranno i dialoghi e le scelte del giocatore a determinare un finale( ne sono disponibili diversi) che porteranno alla salvezza o alla morte della protagonista intrappolata nella propria scuola. Non ci resta che aspettare l’uscita del titolo tra pochi giorni, restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che Call Of Duty ha registrato un calo degli utenti attivi? Ecco il nostro articolo dedicato.